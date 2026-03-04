La Provincia

Robo con violencia a una mujer de 82 años en Mogán

La Guardia Civil ha detenido en Mogán a una mujer como presunta autora de un robo con violencia mediante el método del tirón cometido contra una anciana de 82 años. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero, en torno a las 12:30 horas, en el aparcamiento de una conocida área comercial y de ocio del municipio grancanario. Más información