Evita recargos: vídeo sobre cómo activar el pago de tus tributos municipales en Las Palmas de Gran Canaria hasta junio

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Órgano de Gestión Tributaria del área de Economía y Hacienda, ha iniciado el periodo voluntario de pago para cinco tributos municipales. Entre ellos se incluyen el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y la tasa de Vados, así como la tasa de Mesas y Sillas, y los primeros semestres de las tasas de Hamacas y Embarcaciones, así como de puestos en Rastros y Ferias. Más información.