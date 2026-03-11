Andrés Cruz

Una familia con cinco hijos es desahuciada en Las Palmas de Gran Canaria

Una familia con cinco hijos, cuatro de ellos menores afronta este miércoles un desahucio en Las Palmas de Gran Canaria pese a contar ya con una alternativa habitacional ofrecida por el Gobierno de Canarias. La familia solicitó al juzgado un aplazamiento de aproximadamente un mes para poder trasladarse a la vivienda de protección oficial que les ha sido adjudicada. Sin embargo, sobre las 11.30 horas de este miércoles llegaron los representantes legales del propietario que decretaron que el desalojo continuaría y no estaban dispuestos a llegar a un acuerdo, ni de un mes ni de una semana, como se solicitó.