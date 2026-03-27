José Carlos Guerra

La borrasca Therese ha provocado el corte de la carretera en Lomo La Vizcaína

La borrasca Therese, con sus intensas rachas de viento y descargas de agua, ha dejado numerosos estragos en su paso por las Islas. En Las Palmas de Gran Canaria no hubo que lamentar accidentes de gravedad, pero todavía continúan los trabajos para solventar parte de las 163 incidencias registradas. Una de ellas se sitúa en Lomo La Vizcaína, entre Llanos de María Rivera y La Milagrosa, donde un derrumbamiento ha dejado la carretera cortada desde el pasado martes, afectando a la movilidad de sus residentes. Más información