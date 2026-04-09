José Pérez Curbelo

Primera toma de contacto de Néstor 'Che' García con la plantilla del CB Gran Canaria

Néstor 'Che' García, nuevo entrenador del Dreamland Gran Canaria en sustitución del cesado Jaja Lakovic, aterrizó este jueves en la Isla y ya esta tarde tiene el primer contacto con la plantilla y el 'staff' técnico en el Arena. El nuevo inquilino del banquillo insular va a tener poco tiempo para preparar su estreno con el Granca. Será este domingo, a partir de las 17.00 horas (Dazn), cuando el cuadro claretiano cumpla con una visita complicada a la pista del Baskonia, una escuadra de la Euroliga. Se trata de la primera de las nueve finales que le restan para conseguir el objetivo de la permanencia en la Liga Endesa. Más información