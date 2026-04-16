La Provincia

García elude ahora hablar de su renovación con la UD Las Palmas: "No pienso en nada vinculado a mí"

Prohibido hablar ahora de la renovación y lo de mañana ante el CD Leganés (20.00 horas, LaLiga TV), con la UD Las Palmas fuera del playoff, no es una final. Luis García Fernández, que pierde a Enzo y Taisei Miyashiro por lesión, se centra únicamente en el cuadro pepinero. Elude distracciones. Como por ejemplo, su continuidad en el club isleño aunque no logre el ascenso -tema que puso sobre la mesa el asturiano sin que nadie le preguntase el pasado febrero en sala de prensa-. Pero ahora, aprieta la urgencia y pone su energía en tumbar a los pepineros. Más información