La Provincia

Jaka Lakovic del CB Gran Canaria: «La situación necesitaba un cambio; no sé si era él o erámos nosotros»

El argentino reseña que el adiós del esloveno ha sido un «un palo a nivel personal» y matiza que estas cosas forman «parte del deporte. Es más fácil cambiar a un técnico que a 12 jugadores». En otro orden de cosas, dio un paso adelante ante la final de los amarillos de este sábado (19.00 h., 'DAZN') y asegura que si el equipo está a su nivel todo será «distinto» ante el Casademont Zaragoza. Más información