Adolfo Rodríguez

El duro testimonio de Catha González en 'El sueño del sueño'

Catha González relató el momento de tensión que vivió al llegar a su camerino antes de la gala. Según explicó, todo estaba preparado para que pudiera estar tranquila, probarse el traje y los zapatos, maquillarse con calma y conversar con su equipo de confianza, formado por personas con las que ya había trabajado en muchas ocasiones, como Juan Castañeda, Dan y Ana. Sin embargo, esa tranquilidad se rompió con la presencia de personas externas que, según sus palabras, no esperaba encontrar allí y que terminaron invadiendo un espacio que necesitaba preservar para concentrarse.

La artista aseguró que no pretendía sentirse “especial ni mejor que nadie”, pero defendió que aquel era su camerino y que había personas que no debían estar allí. La situación, afirmó, incomodó al equipo y generó un nerviosismo evidente, especialmente en el maquillador que estaba trabajando con ella. “Él tiene que estar tranquilo. No puedo salir hecha un Picasso”, llegó a decir, al percibir cómo Juan respiraba con dificultad, dejaba la brocha, volvía a cogerla y miraba hacia atrás intentando pedir, sin éxito, que la gente abandonara el espacio.

González confesó que estuvo a punto de romper a llorar, aunque intentó contenerse para no estropear el trabajo de maquillaje. La tensión fue tal que, según contó, el propio maquillador notó cómo le subía la temperatura corporal y le dijo que estaba “ardiendo”. “Fue un momento de muchísima frustración”, explicó la artista, que reconoció que en ese instante solo quería gritar y echar a todo el mundo del camerino para poder recuperar la calma que necesitaba antes de salir a la gala.