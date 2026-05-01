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El duro testimonio de Catha González en 'El sueño del sueño'

El duro testimonio de Catha González en 'El sueño del sueño'

Adolfo Rodríguez

El duro testimonio de Catha González en 'El sueño del sueño'

Adolfo Rodríguez

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Catha González relató el momento de tensión que vivió al llegar a su camerino antes de la gala. Según explicó, todo estaba preparado para que pudiera estar tranquila, probarse el traje y los zapatos, maquillarse con calma y conversar con su equipo de confianza, formado por personas con las que ya había trabajado en muchas ocasiones, como Juan Castañeda, Dan y Ana. Sin embargo, esa tranquilidad se rompió con la presencia de personas externas que, según sus palabras, no esperaba encontrar allí y que terminaron invadiendo un espacio que necesitaba preservar para concentrarse.

La artista aseguró que no pretendía sentirse “especial ni mejor que nadie”, pero defendió que aquel era su camerino y que había personas que no debían estar allí. La situación, afirmó, incomodó al equipo y generó un nerviosismo evidente, especialmente en el maquillador que estaba trabajando con ella. “Él tiene que estar tranquilo. No puedo salir hecha un Picasso”, llegó a decir, al percibir cómo Juan respiraba con dificultad, dejaba la brocha, volvía a cogerla y miraba hacia atrás intentando pedir, sin éxito, que la gente abandonara el espacio.

González confesó que estuvo a punto de romper a llorar, aunque intentó contenerse para no estropear el trabajo de maquillaje. La tensión fue tal que, según contó, el propio maquillador notó cómo le subía la temperatura corporal y le dijo que estaba “ardiendo”. “Fue un momento de muchísima frustración”, explicó la artista, que reconoció que en ese instante solo quería gritar y echar a todo el mundo del camerino para poder recuperar la calma que necesitaba antes de salir a la gala.

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