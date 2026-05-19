La Provincia

Pedro Sánchez a Clavijo en la asamblea de la OMS: «Hay quien cree que la solidaridad depende de la conveniencia»

Momento clave en la intervención en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez pasa factura al jefe del Ejecutivo de Canarias desde Ginebra: «Hay quien cree que la solidaridad depende de la conveniencia». Sánchez, que compareció junto al director general de la OMS, Tedos Adhanom, no dejó pasar la oportunidad de sacar pecho por el papel de España en la crisis del Hondius y, al mismo tiempo, de pasarle factura a Clavijo.