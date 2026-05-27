La Provincia

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, durante la inauguración de la primera edición de WINEMAD

El Ejecutivo regional, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria con la colaboración de Proexca, cuenta con un espacio en esta cita profesional, orientada a generar oportunidades de negocio para los productores y productoras participantes en diez mercados internacionales con potencial para el vino español. Más información