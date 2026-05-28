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Todo sobre los Turrones Mederos

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Adolfo Rodríguez

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Adolfo Rodríguez

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El turrón de almendras Mederos vuelve a colocarse en el centro de la escena como uno de esos dulces que forman parte de la memoria festiva de Canarias. Con su envoltorio clásico, su presencia en puestos y ferias, y ese sabor tradicional que remite a romerías, paseos y celebraciones populares, el producto demuestra que no hace falta reinventarse para seguir despertando apetito y nostalgia. Más que un simple dulce, funciona como una pequeña señal de fiesta: verlo es pensar en compartir, en comprar “uno para llevar” y en recuperar, aunque sea por un momento, el sabor de siempre.

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