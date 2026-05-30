Adolfo Rodríguez

Todo sobre el salto del pastor, actividad cultural típica de Canarias

El salto del pastor canario, también conocido como brinco, es una práctica ancestral vinculada al pastoreo y a los primeros pobladores de las Islas, que utilizaban el garrote, lanza o astia para desplazarse con agilidad por riscos y barrancos. En el barranco de Silva, la Jurria Azamotan de Valsequillo mantiene viva esta tradición mediante entrenamientos donde se practican saltos, bastoneos y técnicas de seguridad. Declarado Bien de Interés Cultural, el salto del pastor combina patrimonio, conocimiento del territorio y transmisión generacional, aunque sus practicantes advierten del riesgo de convertirlo en simple espectáculo para redes sociales. Hoy, las jurrias trabajan para divulgarlo con respeto, incorporar a más jóvenes y mujeres, y evitar que una seña de identidad canaria vuelva a estar en peligro de desaparecer.