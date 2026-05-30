Secciones

Es noticia
Trama corrupta Plus UltraTornado: primer barco militar del mundoTiendas estarán abiertas el Día de CanariasImponente MSC PisaMachete en el Hospital Doctor NegrínOkupación de un hotel ilegal en LanzarotePadylla
instagramlinkedin
Todo sobre el salto del pastor, actividad cultural típica de Canarias

Todo sobre el salto del pastor, actividad cultural típica de Canarias

Adolfo Rodríguez

Todo sobre el salto del pastor, actividad cultural típica de Canarias

Adolfo Rodríguez

RRSS WhatsAppCopiar URL

El salto del pastor canario, también conocido como brinco, es una práctica ancestral vinculada al pastoreo y a los primeros pobladores de las Islas, que utilizaban el garrote, lanza o astia para desplazarse con agilidad por riscos y barrancos. En el barranco de Silva, la Jurria Azamotan de Valsequillo mantiene viva esta tradición mediante entrenamientos donde se practican saltos, bastoneos y técnicas de seguridad. Declarado Bien de Interés Cultural, el salto del pastor combina patrimonio, conocimiento del territorio y transmisión generacional, aunque sus practicantes advierten del riesgo de convertirlo en simple espectáculo para redes sociales. Hoy, las jurrias trabajan para divulgarlo con respeto, incorporar a más jóvenes y mujeres, y evitar que una seña de identidad canaria vuelva a estar en peligro de desaparecer.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents