Adolfo Rodríguez

Lucho RK sorprende en ‘GRX La Feria’, de Lola Índigo

Lucho RK llevó el acento canario a GRX La Feria, el gran evento de Lola Índigo en Granada, con su aparición ligada al estreno de El Bachatón de la L, la colaboración que une por primera vez al artista grancanario con la cantante. El tema mezcla bachata, reguetón y una estética inspirada en el universo de Federico García Lorca, dentro de la nueva etapa musical de Lola Índigo. Su presencia en el festival refuerza el peso creciente de la música urbana canaria en la escena nacional y sitúa a Lucho RK en un escaparate de gran alcance junto a una de las artistas más visibles del pop español actual. Más información