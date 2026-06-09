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Fernando Clavijo sobre declarar Las Palmas de Gran Canaria zona de mercado residencial tensionado: "No va a servir de nada"
La petición del Ayuntamineto de Las Palmas de Gran Canaria para ser declarada zona de mercado residencial tensionado volvió este martes al Parlamento de Canarias, donde el presidente autonómico, Fernando Clavijo, rebajó el alcance de esa medida y respondio tajante a las críticas de Sebastián Franquis (PSOE) sobre la situación de la vivienda en las Islas: “Si reúne las condiciones, se aceptará”, señaló Clavijo, antes de añadir que la declaración “no va a servir de nada”. Más información
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