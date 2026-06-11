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El comandante Borja Lastra da la bienvenida al papa León XIV en el vuelo de Iberia a Gran Canaria
El comandante Borja Lastra fue el encargado de dar la bienvenida al papa León XIV, a la delegación vaticana y a los periodistas que viajan a bordo del vuelo de Iberia con destino a Gran Canaria.
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