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El comandante Borja Lastra da la bienvenida al papa León XIV en el vuelo de Iberia a Gran Canaria

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La Provincia

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El comandante Borja Lastra da la bienvenida al papa León XIV en el vuelo de Iberia a Gran Canaria

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Las Palmas de Gran Canaria
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El comandante Borja Lastra fue el encargado de dar la bienvenida al papa León XIV, a la delegación vaticana y a los periodistas que viajan a bordo del vuelo de Iberia con destino a Gran Canaria.

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