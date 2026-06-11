La Provincia

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El comandante Borja Lastra da la bienvenida al papa León XIV en el vuelo de Iberia a Gran Canaria

El comandante Borja Lastra fue el encargado de dar la bienvenida al papa León XIV, a la delegación vaticana y a los periodistas que viajan a bordo del vuelo de Iberia con destino a Gran Canaria.