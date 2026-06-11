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Un francotirador de la UEI controla desde una azotea el entorno del muelle de Arguineguín

El dispositivo de seguridad desplegado por la visita del papa León XIV a Gran Canaria incluye vigilancia desde puntos elevados en el entorno del muelle de Arguineguín. Un francotirador controla la zona desde una azotea próxima como parte del operativo preventivo previsto para garantizar la seguridad durante la presencia del pontífice en el sur de la isla.