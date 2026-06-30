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Conato de incendio en Tejeda
El conato de incendio declarado en la zona de Las Moradas, en Tejeda, ha quedado controlado a última hora de este lunes, 30 de junio, tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de terreno. El fuego se localizó en una ladera junto a la carretera que conduce hacia Ayacata, antes de llegar a Las Moradas, en un área próxima al Roque Bentayga.
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