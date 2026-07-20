Agüimes adquiere más de 40.000 m2 de suelo en La Goleta para impulsar el Plan de Vivienda

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Agüimes adquiere más de 40.000 m2 de suelo en La Goleta para impulsar el Plan de Vivienda

El Ayuntamiento de Agüimes ha formalizado este lunes la adquisición a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) de más de 40.000 m2 de suelo urbanizable en La Goleta por un importe de 700.000 euros. La operación permitirá poner en marcha la tercera fase del Plan de Vivienda de Agüimes, una iniciativa municipal que prevé la construcción de más de 1.700 viviendas de alquiler tasado, con precios de hasta un 50 % por debajo de los valores de mercado.