Elena Montesdeoca

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Vecindario cambia su futuro: el suelo donde iban 75 viviendas acogerá una gran superficie comercial

Vecindario cambiará previsiblemente su futuro urbanístico después de que se haya planteado una modificación menor del Plan General de Ordenación de Santa Lucía de Tirajana para sustituir el uso residencial previsto en dos parcelas por la construcción de una gran superficie comercial vinculada al sector de la alimentación. La propuesta ha sido promovida por la entidad Animación y Educación Deportiva de Canarias S.L., propietaria del suelo, que ha solicitado al Ayuntamiento la tramitación de esta modificación del planeamiento para el ámbito SUSO-6 El Soco, ubicado en dos parcelas situadas debajo del Recinto Ferial de San Rafael. Más información