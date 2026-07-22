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El bono único de transporte de Canarias ya tiene fecha: empezará a probarse en diciembre

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El bono único de transporte de Canarias ya tiene fecha: empezará a probarse en diciembre

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El Gobierno de Canarias prevé poner en marcha el próximo mes de diciembre un proyecto piloto del bono único de transporte en Canarias que permitirá utilizar un mismo título de viaje en todas las islas. Así lo anunció este martes el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, durante la sesión de control al Gobierno, donde avanzó que el objetivo es extender posteriormente el sistema al resto del Archipiélago a lo largo de 2027.

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