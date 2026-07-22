Secciones

Es noticia
Bono único guaguasEstadio de Gran Canaria Mundial 2030Muerte niña Las Palmas de Gran CanariaNYC TaxiPerra ChenoaAccidente mortal CanariasUD Las PalmasTasa de basura LPGC
instagramlinkedin
Coalición Canaria exige responsabilidades por la tasa de basura

Coalición Canaria exige responsabilidades por la tasa de basura

La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Coalición Canaria exige responsabilidades por la tasa de basura

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria
RRSS WhatsAppCopiar URL

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la norma al apreciar deficiencias en la memoria económico-financiera que sirvió para fijar el recibo. La sentencia cuestiona tanto la cuota fija de 108,45 euros como la parte variable, hasta alcanzar un máximo de 149,33 euros por vivienda, porque el expediente no justificó de forma suficiente los criterios utilizados. Más información Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents