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Coalición Canaria exige responsabilidades por la tasa de basura

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la norma al apreciar deficiencias en la memoria económico-financiera que sirvió para fijar el recibo. La sentencia cuestiona tanto la cuota fija de 108,45 euros como la parte variable, hasta alcanzar un máximo de 149,33 euros por vivienda, porque el expediente no justificó de forma suficiente los criterios utilizados. Más información Más información