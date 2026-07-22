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Cuatro veces por encima del límite: la playa de El Confital vuelve a suspender el examen sanitario de contaminación fecal

Cuatro veces por encima del límite: la playa de El Confital vuelve a suspender el examen sanitario de contaminación fecal

La Provincia

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Cuatro veces por encima del límite: la playa de El Confital vuelve a suspender el examen sanitario de contaminación fecal

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Las Palmas de Gran Canaria
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Según el último informe del Servicio Canario de Salud, realizado el pasado 13 de julio, las aguas de la playa presentaron un pico de contaminación de 801 Unidades de Formación de Colonias (UFC) de enterococos por cada 100 mililitros, es decir, una cantidad cuatro veces por encima de la permitida. Más información

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