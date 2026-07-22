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Fabiola Mbulito, la promesa del baloncesto canario que iba a representar a España y falleció en la playa de La Laja, en Gran Canaria

La menor, cuyo cuerpo fue localizado sin vida por efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, era una de las jóvenes promesas del Spar Gran Canaria y había sido convocada recientemente por la Selección Española U12 Femenina de Baloncesto.