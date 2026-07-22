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Fabiola Mbulito, la promesa del baloncesto canario que iba a representar a España y falleció en la playa de La Laja, en Gran Canaria

Fabiola Mbulito, la promesa del baloncesto canario que iba a representar a España y falleció en la playa de La Laja, en Gran Canaria

La Provincia

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Fabiola Mbulito, la promesa del baloncesto canario que iba a representar a España y falleció en la playa de La Laja, en Gran Canaria

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La menor, cuyo cuerpo fue localizado sin vida por efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, era una de las jóvenes promesas del Spar Gran Canaria y había sido convocada recientemente por la Selección Española U12 Femenina de Baloncesto.

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