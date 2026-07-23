Ancor Torrens

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Canarias exigirá formación específica al profesorado con la nueva Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado

Formarse en diversidad y bienestar dejará de ser una opción para el profesorado de Canarias y pasará a ser un requisito para impartir clase. Al menos ese es uno de los objetivos de la futura Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado en la que trabaja la Consejería de Educación. De salir adelante, ya que el texto se encuentra aún en fase de tramitación, la norma establecerá como obligatorio este tipo de formación que hasta ahora la administración estaba obligada a ofertar, pero que el profesorado no tenía la obligación de realizar.