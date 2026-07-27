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Los apartamentos particulares del sur de Gran Canaria, en el punto de mira los registradores piden reconocer su uso turístico

El futuro de miles de apartamentos en San Bartolomé de Tirajana vuelve a situarse en el centro del debate turístico y jurídico. Los registradores de la propiedad del municipio han trasladado a los titulares de unidades alojativas integradas en complejos sometidos a explotación turística la necesidad de acreditar y reflejar en el Registro la condición turística de estos inmuebles, una situación que afectaría, según estimaciones del sector, a cerca del 98% de los complejos turísticos del sur de Gran Canaria.