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Café de especialidad en Gran Canaria: de Vecindario a las fincas de Agaete

Café de especialidad en Gran Canaria: de Vecindario a las fincas de Agaete

Ancor Torrens

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Café de especialidad en Gran Canaria: de Vecindario a las fincas de Agaete

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria
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El café ha dejado de ser para muchos consumidores una simple dosis de cafeína. El origen del grano, la fecha de tueste, el agua, la molienda o la manera de extraerlo empiezan a importar tanto como ocurre desde hace años con el vino, el queso o el aceite. Esa nueva mirada se resume en una expresión cada vez más visible en las calles de Gran Canaria: café de especialidad. Más información

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