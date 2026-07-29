Ancor Torrens

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Café de especialidad en Gran Canaria: de Vecindario a las fincas de Agaete

El café ha dejado de ser para muchos consumidores una simple dosis de cafeína. El origen del grano, la fecha de tueste, el agua, la molienda o la manera de extraerlo empiezan a importar tanto como ocurre desde hace años con el vino, el queso o el aceite. Esa nueva mirada se resume en una expresión cada vez más visible en las calles de Gran Canaria: café de especialidad. Más información