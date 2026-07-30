Adolfo Rodríguez

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Entrevista exclusiva a Oye Carlos y Carlos Lee Ferrer

Oye Carlos y Carlos Lee Ferrer, dos creadores de contenido de Gran Canaria, convirtieron una amistad nacida en las redes sociales en "¡Esto es una traca!", un pódcast de humor gamberro y sin filtros que ha terminado dando el salto a los escenarios. Se conocieron hace cuatro o cinco años después de que Carlos Lee Ferrer comenzara a seguir el contenido de Oye Carlos y ambos quedaran para desayunar, un encuentro marcado por una divertida anécdota que les confirmó que iban a llevarse bien. Con el tiempo decidieron crear un pódcast junto a Norbe y Jeremy, sin grandes expectativas y con el único objetivo de pasarlo bien, pero la conexión entre ellos y las comunidades que ya tenían en redes impulsaron rápidamente el proyecto. "Decimos lo que todo el mundo piensa, pero no se atreve a decir", explican sobre un estilo que reconocen que no es para todos los públicos. El éxito digital les permitió llevar el formato a espectáculos en directo de más de dos horas, donde mezclan improvisación, coreografías, juegos y situaciones inesperadas. Aunque admiten que antes de subir al escenario sienten nervios, aseguran que el contacto con el público les deja una sensación "brutal". Sus diferencias, discusiones y manías también forman parte del contenido, hasta el punto de bromear con una posible ruptura al estilo de Cruz y Raya o Nueva Línea, aunque ahora se ríen de lo ocurrido. Entre anécdotas, supuestos plagios de sus secciones por programas nacionales y constantes bromas, ambos mantienen que la clave de su éxito sigue siendo la misma que al principio: divertirse, trabajar en equipo y transformar cualquier situación cotidiana en una auténtica traca. Más información