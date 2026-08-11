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El lado más personal de Augusto Hidalgo

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Adolfo Rodríguez

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El lado más personal de Augusto Hidalgo

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Augusto Hidalgo, actual vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, muestra su lado más personal. En esta entrevista exclusiva para La Provincia habla de su faceta como padre, su adolescencia, éxitos, sueños por cumplir y su pasión desmedida por el fútbol en general y la UD Las Palmas en particular. Más información

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