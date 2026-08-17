Secciones

Es noticia
Fallecido en FagajestoViaducto del GuiniguadaSandro es el héroe de la UD Las PalmasCadáver en la cueva de MogánTiempo en CanariasVinculación de Tenoya a la agriculturaNuevo centro comercial Playa del Inglés
instagramlinkedin
Así será el nuevo centro comercial Playa del Inglés: tendrá 68 establecimientos y abrirá en 2029

Así será el nuevo centro comercial Playa del Inglés: tendrá 68 establecimientos y abrirá en 2029

La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Así será el nuevo centro comercial Playa del Inglés: tendrá 68 establecimientos y abrirá en 2029

La Provincia

Playa del Inglés
RRSS WhatsAppCopiar URL

El nuevo centro comercial Playa del Inglés, uno de los grandes proyectos privados previstos en San Bartolomé de Tirajana, contará con 68 locales comerciales y tiene marcada ya una fecha en el calendario para recibir a sus primeros clientes: la previsión es que abra sus puertas durante el primer semestre de 2029. El espacio comercial está promovido por las empresas Tefia SL, propiedad del empresario de raíces gallegas Lorenzo López, y Supermercados Marcial SL, que preside Nieves González Viera. Entre ambas compañías invierten un montante que asciende a los 48 millones de euros para darle a San Bartolomé de Tirajana una oferta comercial y de ocio moderna frente a los centros comerciales que presentan una imagen obsoleta y degradada. El proyecto está perfilado por el estudio AA&A Aguirre y Asociados. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents