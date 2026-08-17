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Así será el nuevo centro comercial Playa del Inglés: tendrá 68 establecimientos y abrirá en 2029

El nuevo centro comercial Playa del Inglés, uno de los grandes proyectos privados previstos en San Bartolomé de Tirajana, contará con 68 locales comerciales y tiene marcada ya una fecha en el calendario para recibir a sus primeros clientes: la previsión es que abra sus puertas durante el primer semestre de 2029. El espacio comercial está promovido por las empresas Tefia SL, propiedad del empresario de raíces gallegas Lorenzo López, y Supermercados Marcial SL, que preside Nieves González Viera. Entre ambas compañías invierten un montante que asciende a los 48 millones de euros para darle a San Bartolomé de Tirajana una oferta comercial y de ocio moderna frente a los centros comerciales que presentan una imagen obsoleta y degradada. El proyecto está perfilado por el estudio AA&A Aguirre y Asociados. Más información