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La Orquesta Filarmónica emociona a pacientes y sanitarios con un concierto sorpresa en el Hospital Negrín

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria ha llevado este viernes la música hasta el vestíbulo del Hospital Universitario Doctor Negrín, donde pacientes, familiares y profesionales sanitarios han disfrutado de un concierto muy especial. La actuación forma parte del proyecto 'La Orquesta que te acompaña', una iniciativa con la que la formación busca salir del auditorio y acercar la música a toda la sociedad grancanaria a través de hospitales y centros sociosanitarios.