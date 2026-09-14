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Incendio forestal en Cazadores, Gran Canaria (14/09/2026)

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La Provincia

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Incendio forestal en Cazadores, Gran Canaria (14/09/2026)

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Telde
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Un incendio forestal se ha declarado este lunes en la zona de Cazadores, en el municipio de Telde, según ha informado el Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN).

El aviso fue recibido sobre las 12.52 horas, momento en el que se activó el dispositivo de emergencias y se movilizaron los recursos de extinción del Cabildo de Gran Canaria para intervenir en la zona. Más información

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