En la noche de este lunes, 26 de abril, el humorista Jorge Ponce realizó una nueva 'faltada' a Canarias en el espacio de 'La Resistencia', de Movistar+, en el que se ha propuesto faltar el respeto con ironía a toda las provincias de España. A principio del mes de marzo había tocado la provincia de Tenerife y ahora le tocaba el turno a Las Palmas. Y aprovechó para bromear con las Islas, con respecto a su lejanía y su colocación en los mapas. "Es España, pero no del todo".

El presentador David Broncano advirtió a Ponce que en Canarias las bromas de ese tipo se digieren mal pero eso no impidió la 'faltada'.

"Si el DNI os permite moveros por todo el territorio nacional, ¿porque no venís?", añadió Ponce.

Una broma que para muchos no ha sentado bien en las redes, no por su dureza sino porque muchos no ven ofensa en las palabras finales de Ponce.