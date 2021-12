'El Hormiguero' volvió a hacer una llamada al azar para regalar 3.000 euros. Raphael, invitado de anoche, fue el encargado de preguntar a quien descolgara el teléfono "¿Sabe usted qué es lo que quiero?". La interlocutora respondió sin pensárselo: "la tarjeta de oro de 'El Hormiguero'". Sin embargo, la alegría duró poco.

"Ella no se lo cree. No se cree nada", intuyó Pablo Motos antes de que la ganadora colgara. Entre lamentos, el programa volvió a llamar a la ganadora. Quien se puso al teléfono esta vez era un chico que definitivamente no se creía que le fueran a regalar el dinero: "Te llamamos de 'El Hormiguero'". "Sí, el que tengo entre los huevos", respondió él ante la sorpresa de Raphael.

"No digas palabrotas porque te quitamos los 3.000", le advirtió una de las hormigas. El presentador le pidió entonces que pusiera la televisión. "Estoy viendo Telecinco", decía ella, a lo que Motos le corregía y le pedía que pusiera Antena 3. Era entonces cuando los afortunados caían en la cuenta de que era totalmente cierto.

Nos colgó pensando que era una broma pero al final Antonio se lleva la Tarjeta Hormiguero @openbank_es con 3.000€ a La Palma #RaphaelEH pic.twitter.com/eadVk5OagX — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 6, 2021

"¿Retiras lo de los huevos?", preguntaba Barrancas. "Lo retira", respondía ella. Después Raphael preguntó a dónde estaban llamando, a lo que el interlocutor respondía que a La Palma. "Donde está el volcán", especificaba. Sin embargo, la dificultad con la conexión hizo que pudieran mantener una conversación entre las dos partes.

Mientras que las hormigas le decían que deberían quitarle 100 euros por esa respuesta, el presentador le pedía que pusiera Antena 3. Sin embargo, él le explicaba que estaba viendo Telecinco, por lo que no podía cambiar de cadena en esos momentos.

A la tercera fue la vencida. Motos le dijo si lo quería, Antonio contestó que sí, creyendose ya que era el agraciado de la llamada y se llevó el premio.