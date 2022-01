Bitcoin, la criptomoneda líder, no parece terminar de convencer a los inversores institucionales como valor de reserva. Tras superar los 60.000 dólares ha descendido, dejando a los 40.000 dólares como nivel clave.

Recientemente, el polémico youtuber canario Daniel José Santomé, mejor conocido por su seudónimo ‘Dalas Review’, comunicó a sus fanáticos que había recibido una donación anónima de 233,4 bitcoins, equivalente en su momento a poco más de 10 millones de euros (USD $11,3 millones).

En un video publicado en su canal de YouTube, el joven oriundo de Tenerife contó la historia a sus más de diez millones de seguidores. Dalas reveló con sorpresa que se había convertido en un multimillonario cripto. “Nunca pensé que haría un video diciendo esto, pero resulta que soy multimillonario, de repente“, dijo, mostrando una captura de pantalla de su billetera con la fortuna en BTC.

Todo comenzó hace muchos meses atrás, cuando Dalas compartió en su canal que estaba pensando crear un “laboratorio” para investigar sobre el envejecimiento celular. “Quiero poder descubrir la inmortalidad“, dijo en octubre de 2020, admitiendo que se trataba de un proyecto un tanto extraño. En ese momento, incluso admitió que dejaría YouTube en un futuro para dedicarse a esa investigación.

Una cantidad “ridícula” de Bitcoin

Por más alocado que sonara, parece que algunas personas se tomaron en serio el proyecto, ya que en diciembre un seguidor anónimo lo contactó para decirle que quería contribuir con la causa. Según contó Dalas, recibió un correo electrónico de una cuenta temporal que sugería financiación para su proyecto de laboratorio.

Luego, la persona lo invitó a seguir conversando por medio de TorChat, una plataforma de mensajería instantánea descentralizada y anónimo, que también proporciona mensajes de texto y transferencias de archivos criptográficamente seguros.

El youtuber reconoció que inicialmente no se creyó la propuesta y calificó la anécdota de “ridícula“, admitiendo que era una cantidad exorbitante. “Yo no me esperaba esto. De hecho, [el donador] no me había dicho qué cantidad de dinero era“, dijo.

Dice que ha pensado en devolver el dinero debido a las dudas de su proveniencia, pero que esa opción era imposible porque perdió el chat y ahora ni siquiera tiene contacto con la persona. Unos días antes de la publicación del video, él había acudido a Twitter para consultar la forma de recuperar una cuenta de TorChat.

El isleño reveló que recibió los bitcoins desde diferentes direcciones, y aseguró que no va a tocar la riqueza de Bitcoin por el momento, hasta que haya planeado de mejor forma cómo llevar a cabo el proyecto; el cual ha adelantado quiere que sea open source (de código abierto) para evitar que un solo laboratorio tenga control exclusivo de los posibles descubrimientos.

Construirá un laboratorio de inmortalidad, pero antes HODL

Por suerte para él, parece entender que su mejor alternativa es almacenar las monedas en una billetera hardware, lejos de posibles ciberataques. Dalas acudió a Twitter para compartir que estaba aprendiendo a “configurar” una wallet fría. Esto además significa que no solo se ha convertido en criptomillonario, sino también en un gran HODler de Bitcoin.

En YouTube circulan varios videos que desmienten la historia de Dalas sobre la donación anónima de Bitcoin. De hecho, existen múltiples teorías rondando en ciberespacio que ponen en duda la anécdota. Algunas sugieren que la fortuna provino de una persona que está buscando blanquear capitales; mientras, otras sugieren que se trata una táctica de marketing y que proviene de él mismo.

Curiosamente, unos días después de publicar el video sobre la donación de Bitcoin, el youtuber publicó otro diciendo que alguien había intentado entrar a robar su casa. ¿Coincidencia o un truco publicitarios? Mientras tanto, Dalas ahora parece estar tomando mayor interés en el criptoespacio, y ha comenzado a explorar el mundo de los tokens no fungibles (NFT).

Dalas no es el primer influencer que se ha convertido inesperadamente en millonario tras recibir Bitcoin. En enero de este año, Ali Spagnola, una conocida artista, músico y youtuber con más de 360.000 suscriptores, publicó un video similar contando la historia de cómo se había vuelto rica en Bitcoin tras haber recibido una donación de USD $50 en 2013. Esa misma cantidad hoy vale más de USD $40.000.