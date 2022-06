United Airlines ha escogido un avión especial para el estreno de la ruta que, a partir de esta noche, conectará Nueva York con Canarias. El Boeing 757 que según la web de seguimiento de vuelos Flightradar24 se utilizará en el primer viaje está pintado con imágenes icónicas de los estados de Nueva Jersey y Nueva York creadas por la diseñadora Corinne Antonelli. Entre los elementos que aparecen en el exterior del aparato está el skyline de Manhattan y la Estatua de la Libertad.

El vuelo está previsto que despegue a las 21.40 horas (02.40 hora canaria) desde el aeropuerto Newark de Nueva Jersey y aterrice en Tenerife Sur a las 09.45 horas de mañana, viernes. La ruta tendrá tres frecuencias semanales en ambos sentidos, los martes, jueves y sábado con salida desde la capital del mundo, con el trayecto contrario los miércoles, viernes y domingo. La compañía tiene programados más de 16.000 asientos durante la época de verano.

La librea (diseño de la pintura exterior de la aeronave) se escogió en el concurso Her Art Here de United, que le dio la oportunidad a las mujeres artistas de utilizar un avión como lienzo. Y es que, como señala United en su página web, el Museo Nacional de Mujeres de las Artes de EEUU señala que si bien el 51% de las artistas son mujeres, menos del 13% del arte que se exhibe en los museos estadounidenses pertenecen a artistas femeninas.

El concurso Her Art Here estaba abierto a quienes se identificaran como mujeres, incluidas cisgénero, transgénero, mujeres alineadas o no binarias, y residentes en los Estados Unidos , y pidió a los artistas que representaran visualmente los estados de Nueva York y Nueva Jersey o California, dos mercados clave para la aerolínea, con su propio estilo. La compañía pedía, asimismo, que combinara la imagen que la artista tenía de la compañía y de las comunidades de cada región.