La viajera nórdica Julie Christensen dejó en un vídeo que publicó en TikTok constancia de lo que le ocurrió a bordo de un avión. “I wish this was staged (“Ojalá fuera un montaje”), escribió la usuaria sobre la imagen en la que se observa cómo la melena de una pasajera de su asiento delantero tapa parcialmente con su pelo la bandeja en la que Christensen tiene un vaso. Christensen comparte en su cuenta buenas y malas experiencias de sus viajes. El vídeo se ha vuelto viral y acumula cerca de seis millones de reproducciones.