Turismo de Canarias puso en marcha una nueva campaña internacional para la temporada de inverno que servirá de impulso para atraer a más turistas europeos y reforzar así la fuerte apuesta que las compañías aéreas realizan por el destino. Para los meses invernales, las aerolíneas han programado 1,6 millones de plazas más desde el extranjero hacia las islas, lo que supone un 30,6% de crecimiento respecto al invierno prepandemia, al pasar de los 5,3 millones de asientos a los 7 millones.

A raíz de esta campaña turística, las redes sociales estallaron contra la administración.

"Los CanariosSinAlas llevamos años reivindicando poder regresar a casa a precios justos y razonables. No sólo como los turistas desde/hacia sus países, sino como el resto de españoles dentro de España", comentaba el perfil de Twitter de Canarios Sin Alas. "Lleven el abrigo que por la tarde refresca! No se dejen engañar que vuelven resfriados! Y no se olviden de traer gofio, miel pa compartir la Pella en el monte con el pastor. Qué no se olviden de traerme Laguneros, rosquete de Guía de Isora, pasteles con guallaba de Los Realejos..", "Se han pasado el juego del turismo, ahora les invitamos a que vivan aquí y paguen con salarios que duplican los nuestros alquileres que no paran de encarecerse y que dejan en la calle a familias trabajadoras"; "Bienvenido, eso pasa en la costa de Barcelona y Baleares hace unos añitos… y más desde la pandemia y el teletrabajo. La mayoría prefiere trabajar con buen clima y todo más barato, que en parte es algo lógico", comentan otros.

Escapistas del Invierno, bienvenidos a Islas Canarias

La directora de Proyectos de Comunicación al Cliente Final y al Profesional, Elena González, se encargó de explicar la acción que se lanzará el próximo 15 de noviembre en 14 mercados europeos. “Bajo el claim ‘Escapistas del Invierno, bienvenidos a Islas Canarias’ queremos convertirnos en el destino idóneo para todos aquellos europeos que necesiten huir, no sólo del frío, sino de la aspereza de la situación económica y sociopolítica y tomarse un descanso para desconectar de la rutina”, explicó González.

Con un presupuesto de tres millones de euros procedentes de fondos REACT-UE, Turismo de Canarias persigue un objetivo de notoriedad, tratando de captar la atención del usuario, utilizando para ello medios de alto impacto y formatos cualitativos que permitan incrementar cobertura y relevancia.