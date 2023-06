Las imprudencias en la carretera parecen no tener límite. Los comportamientos irresponsables de algunos conductores no solo ponen en riesgo su vida sino también la de otros usuarios de la vía, que se encuentran con acciones como la que protagonizó un joven en Portillo de Toledo que mientras conducía una patineta eléctrica cargaba al mismo tiempo con un colchón. La temeraria escena fue grabada desde el coche que circulaba detrás del varón, el cual no dudó en continuar con su ruta.