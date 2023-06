Increíble pero cierto. En una entrevista publicada por Código Nuevo en TikTok, se sometió a varios jóvenes a un desafío visual: distinguir entre fotografías generadas por Inteligencia Artificial (IA) y las maravillosas imágenes reales de las Islas Canarias. Bajo el título de "¿Inteligencia Artificial (IA) o Isla Excepcional (IE)?", los participantes se vieron superados por la tarea y se equivocaron en todas las ocasiones. La razón detrás de sus errores fue sorprendente: la belleza de los paisajes canarios era tan deslumbrante que los jóvenes no podían creer que fueran reales.

La extraordinaria belleza y diversidad de los paisajes canarios continúan impactando al público, tanto a aquellos que aún no han tenido la oportunidad de visitar las islas como a los que ya las conocen. Cada una de las islas tiene su propio encanto único, y su belleza roza la perfección.

Los usuarios de TikTok no tardaron en expresar su admiración por las Islas Canarias en los comentarios del video viral, que ha acumulado más de 120,000 visualizaciones. Alabaron la belleza excepcional de las islas, comentando cosas como "Canarias es tan preciosa que no parece real" y "me encanta que se utilicen fotos REALES del paraíso para plantear la duda".