El plátano es el rey de las frutas en Canarias y nadie lo duda a estas alturas. Y no solo eso. El plátano de Canarias, de fama mundial, no sólo es una fruta con un sabor delicioso y único sino también nutritiva. Los expertos en nutrición lo recomiendan porque es cardiosaludable, una fuente natural de potasio y contribuye a mantener la presión arterial en niveles normales. Es bueno para toda la población: desde los niños hasta los adultos en todas las épocas del año. El verano no es una excepción.

¿Quién no se ha llevado alguna vez un plátano a la playa para matar el gusanillo del hambre? Sin embargo, lo que sí es una sorpresa es que el plátano de Canarias les encante hasta los peces. Y si no que se lo pregunten a una turista que acercó estos días una pieza de esa fruta a un banco de peces en la playa de El Jablillo, en Costa Teguise (Lanzarote). No dudaron en quitárselo (literalmente) de las manos, incluida la cáscara, y lo devoraron. La mujer no salía de su asombro al contemplar la insólita escena.