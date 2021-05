El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha aclarado que a pesar del fin del estado de alarma todas las medidas que son competencia regional siguen vigentes, en particular, la limitación del número de personas, que, incidió, es la prioritaria para Salud Pública: «Aunque no haya toque de queda, no se pueden producir aglomeraciones».

Así lo ha manifestado en respuesta a sendas preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, y de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, sobre las medidas para luchar contra la covid-19 y respecto al afianzamiento de la cogobernanza y descentralización del Estado después de la finalización del estado de alarma.

En su intervención, el presidente afirmó que todas las medidas que ha tomado el Gobierno de Canarias, y que son competencia de la Comunidad Autónoma, siguen vigentes, como los controles en puertos y aeropuertos, el uso obligatorio de la mascarilla, la limitación de horarios en el sector comercial y de la restauración, las restricciones en espacios diversos, entre otras.

Ángel Víctor Torres señaló que, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no ha ratificado ni el toque de queda ni los cierres perimetrales en las islas, sí ha autorizado la medida que considera "más importante", como es el número de personas que se pueden reunir, y reiteró que el hecho de que no haya toque de queda no significa que pueda haber aglomeraciones.

Torres hizo hincapié en que la recuperación socioeconómica depende de cómo evolucione la pandemia, mucho más en Canarias, y también consideró prioritario mantener una cogobernanza, así como que se reactiven las conferencias de presidentes y las conferencias sectoriales. "No podemos ir cada uno por su lado. Tenemos que compartir criterios con otras comunidades autónomas", afirmó el presidente canario.