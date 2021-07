El Gobierno de Canarias baraja hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus para todos los empleados públicos de los servicios esenciales que aún no han accedido a los sueros. Así lo puso de manifiesto este lunes el presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres. «No se puede obligar a la ciudadanía a vacunarse, distinto es a los funcionarios de diversos cuerpos. El Gobierno está estudiando esa posibilidad porque la mayoría no puede pagar la inconsciencia de quien no quiera hacerlo», explicó el líder del Ejecutivo autonómico.

De este modo, el Gobierno canario se propone seguir los pasos de Francia, donde el presidente de la nación, Emmanuel Macron, ha apostado por imponer la vacunación a los sanitarios, al personal que trabaje con población vulnerable, a los bomberos y a los militares. «El negacionismo es injusto y representa un peligro para todos», sentenció Torres.