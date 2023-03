Los socialistas quieren dejar claro que la corrupción no es patrimonio exclusivo de su partido. La consigna la lanza Eva Granados, su portavoz en el Senado. "Yo creo que el señor Feijóo no tiene el olfato muy fino. Un señor que es amigo de un narcotraficante gallego, con quien pasa las vacaciones, come, cena..." Mientras se acusan de crear cortinas de humo. "Que no vincule una cosa con la otra por intentar tapar", dice el coordinador nacional del PP, Elías Bendodo. Se van sumando nuevos elementos al cruce de acusaciones. "Sánchez debe aclarar también si la trama corrupta socialista tuvo algo que ver y contrató con fondos Next Generation, con fondos europeos", apunta Bendodo. El PSOE lidia con el caso Mediador con la ya conocida receta. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afea "los casos de corrupción del Partido Popular" y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se pregunta "cuándo el PP va a expulsar a las personas manchadas con casos de corrupción de su partido". Vemos al PP aprovechar la coyuntura. En ocasiones, incluso apuntando al propio presidente Sánchez. "Tito Berni, Tito Berni, espero que Sánchez tenga modo de demostrar que nunca estuvo en los negocios de Tito Berni", dice la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Un cóctel de acusaciones y reproches que lleva el aderezo de ser año electoral.