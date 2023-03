La jueza instructora del caso Mediador, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, lanza varias llamadas de atención a Taishet Fuentes durante la toma de declaración el 16 de febrero. En la primera, le recrimina que la tutee. "No me tutee. Yo soy su señoría y a mí usted no me trata de tú. No está usted en la plaza tomándose un café", comenta. La segunda vez le informa que la declaración es para aclarar los hechos y no para enredarlos. A su vez le espeta: "No haga perder el tiempo a la instrucción", en respuesta a las maniobras de dilación del investigado en su declaración.