La portavoz de CC en el Congreso, Ana Oramas, anunció este martes el rechazo de su formación a la moción de censura de Vox contra el Gobierno, con el independiente Ramón Tamames de candidato, a la que calificó de “frívola” y con una clara intención de electoralista por parte de la formación ultraderechista y que también servirá al Ejecutivo para ese mismo objetivo. Sin embargo, la diputada nacionalista aprovechó para cargar contra el Ejecutivo y contra su presidente, Pedro Sánchez, llegando a señalar que “no es porque no creamos que el señor Sánchez no se la merece, sino porque creemos que España no se merece las ocurrencias de los partidos políticos” .