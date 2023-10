La ola de calor que vive Canarias ha obligado a la Consejería de Educación a tomar medidas drásticas y a suspender las clases en la enseñanza no universitaria. La actividad escolar queda suspendida los días miércoles 11 de octubre y viernes 13 de octubre, antes y después del día de la Fiesta Nacional, 12 de octubre, que es festivo en toda España. La decisión de la Consejería, tomada unilateralmente, no ha gustado nada a las Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS), que no han dudado en cargar contra Educación. La enseñanza universitaria mantendrá su actividad con normalidad estos dos días. Sin embargo, el consejero recomienda a las federaciones deportivas que suspendan los eventos de deporte base.