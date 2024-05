El presidente canario, Fernando Clavijo, volvió a hacer hincapié este lunes en la “preocupación” de que la política catalana siga paralizando al Gobierno de Sánchez y la agenda legislativa en el Congreso, con todo lo que ello pueda suponer para el cumplimiento de los compromisos con el Archipiélago. “España no puede vivir pendiente de Cataluña. No tenemos presupuestos y eso perjudica a Canarias porque Cataluña no tuvo presupuestos, no tenemos agenda legislativa estatal porque Cataluña estaba en proceso electoral, ahora vienen las europeas, luego los posibles acuerdos en Cataluña, se nos puede ir el año 2024 y los asuntos importantes se tienen que resolver. No podemos parar un país por unas elecciones autonómicas”, sostiene Clavijo.