La cuestión migratoria supone un problema que no parece encontrar una solución efectiva y que en estas últimas horas está siendo objeto de polémica por las últimas propuestas realizadas, en este caso, por el Partido Popular. Su portavoz, Miguel Tellado, ha pedido la movilización de la Armada para proteger, ha dicho, las fronteras. Algo que desde el Ejecutivo se rechaza. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido que se respete la verdadera labor de las Fuerzas Armadas. El portavoz en el Congreso del Partido Popular lo propuso ayer. Y lo ha repetido hoy. Desplegar buques de la Armada española frente a las costas de donde salen las embarcaciones de inmigrantes para impedir la llegada de esos cayucos a España. La idea del bloqueo naval no es nueva. Ya lo propuso Vox. Abascal se ha referido a ello con crítica por el voto a favor del PP al reparto de menores no acompañados. "Se trata de una estafa", dice. Se encarga de recordarlo. La pregunta de qué actuación de los buques frente a los cayucos proponen qué debería hacer la Armada ha perseguido a todos hoy en el Congreso. Los socialistas denuncian la falta de humanidad del PP. "¿Lo siguiente qué es bombardearlos?", advierte el ministro de Transportes, Oscar Puente. Minutos más tarde Tellado se para para aclarar. "Es para proteger las aguas jurisdiccionales de nuestro país. El Gobierno ya lo ha hecho", trata de aclarar. "La Armada no es para eso", zanja Margarita Robles. Es una propuesta dice la ministra de Defensa inconstitucional.