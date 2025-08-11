El Gobierno inicia este lunes el traslado de los primeros ocho menores migrantes solicitantes de asilo. Cumple así la orden del Tribunal Supremo de hace cuatro meses. El plan es ir trasladándolos hasta la península de forma sostenida las próximas semanas. Eso sí, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue sin desvelar cuál será su destino final. Lo que sí parece claro es que de momento a Madrid no van a ir. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha insistido en que "no hay excepcionalidad" a la hora de acogerlos, pero Madrid se queja de falta de información y de colaboración por parte del Gobierno. El Partido Popular, a traves de su secretario general, Miguel Tellado, recuerda que es obligación de la Administración Central, que sólo cumple la orden del Supremo y exige explicaciones de cómo se va a implementar este traslado. Todas las comunidades autónomas del PP han recurrido ante el Tribunal Constitucional el reparto de menores migrantes. También lo ha hecho Castilla-La Mancha.