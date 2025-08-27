El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lanzó esta mañana un mensaje claro al resto de comunidades autónomas: toca poner "humanidad" por delante de cálculos políticos. “En un país con 49 millones de habitantes, acoger a 4.000 niños no puede suponer ningún problema”, recalcó tras reunirse en Santa Cruz de Tenerife con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. El llamamiento coincide con la publicación del decreto que fija la capacidad máxima de los sistemas autonómicos de acogida de menores y con el anuncio de varios gobiernos regionales del PP de recurrir la medida.